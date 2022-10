Sésame des Alpes vaudoises – La carte Free Access passe à l’as Le pass qui garantissait un accès illimité à une trentaine d’activités à Villars, Gryon et aux Diablerets disparaît au profit d’une nouvelle offre. David Genillard

La carte Free Access offrait la gratuité à bord du BVB entre Villars et Bretaye. Jugé trop compliqué, le système de sésame estival passe à la trappe. Chantal Dervey

Trop compliquée et surtout peu compatible avec l’extension à l’été du Magic Pass et celle du réseau Mobilis: l’offre Free Access ne trouve plus grâce aux yeux des Transports publics du Chablais (TPC) et Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets (TVGD). Les deux sociétés se retirent de l’aventure initiée en 2006 à Villars et Gryon et étendue en 2008 aux Diablerets. Outre un accès illimité entre juin et octobre aux infrastructures telles que piscines ou tennis, le sésame offrait la gratuité sur les remontées mécaniques et dans les trains en station.