Guy Müller vient de recevoir LE chiffre. Le spécialiste des événements naturels auprès de l’Établissement cantonal d’assurances ECA le projette devant l’assemblée venue suivre une conférence publique bien nommée «Le ciel nous tombe sur la tête! Comment protéger votre bâtiment?» En 2021, le coût des dommages dus aux catastrophes météorologiques a dépassé pour la première fois le milliard de francs dans notre pays. C’était mercredi, ce jour moite du mois de mai où la Confédération publiait sa volonté d’un plan d’alertes sur les sécheresses, qui se multiplient.

Il y a comme souvent deux manières de voir les choses. La première, forcément plus anxiogène, fait le lien direct avec le changement climatique. La seconde est portée par quelqu’un qui connaît bien le climat, puisque Frédéric Glassey travaille depuis un quart de siècle chez MeteoNews. En gros, celui qui est aussi municipal à Tolochenaz démontre, exemples à l’appui, que «les événements météorologiques extrêmes n’ont pas attendu que le climat se réchauffe rapidement pour se produire».

Le météorologue poursuit: replonger dans l’histoire récente nous prouve le contraire d’une pensée de plus en plus partagée. Celle que, pendant une grande partie du XXe siècle, le climat était «stable» ou «normal», sous-entendu sans événements d’ampleur, et que, tout à coup, il est désormais détraqué et explique sans aucune analyse tous les événements extrêmes «négatifs» associés. Bref, on a aujourd’hui des statistiques et des chiffres qu’on n’avait pas forcément hier.

«Puiser dans l’histoire pour éviter que ses mauvais côtés ne se répètent.»

Il illustre: «Prenons l’exemple de la grêle. C’est assez dingue de penser que les plus gros grêlons jamais mesurés en Suisse se sont produits il y a bientôt cent ans (record pour un grêlon de 13 cm qui est tombé le 2 août 1927 dans la commune de Risch (ZG) à la suite d’une supercellule orageuse qui avait pris naissance dans la région de Montreux) et dans une période climatique bien plus froide (au sortir du petit âge glaciaire) que celle-ci. Cela ne remet pas en cause le réchauffement actuel et ses conséquences, mais c’est l’idée de «climat stable vs climat détraqué» que j’ai toujours eu de la peine à intégrer».

Puiser dans l’histoire pour éviter que ses mauvais côtés ne se répètent. Lors de cette même conférence, on nous a montré comment Yverdon travaille pour que la prochaine crue fasse moins de dégâts que celle de l’an dernier, notamment en revitalisant la Thièle. Que des subventions existent pour mieux protéger vos biens immobiliers. Et que l’architecture contemporaine doit aussi – comme celle de nos ancêtres, les lacustres par exemple – tenir compte des éléments naturels. Du bon sens vaudois qui est à classer au patrimoine.



