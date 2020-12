Procès d’un jeune militant – La cause climatique est de retour devant la justice Un activiste est jugé, ce mardi, pour ses actions en marge des grands rassemblements de 2019, à Lausanne. Romaric Haddou

Loris Socchi (au centre, veste beige) arrive au Palais de justice de Montbenon avec son avocat, Me Xavier Rubli, ce mardi 8 décembre. Un rassemblement de soutien était organisé sur place par la Grève du climat. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Après les retentissantes audiences des joueurs de tennis de Credit Suisse, en janvier et septembre dernier, c’est le procès d’un autre activiste du climat qui s’est ouvert mardi devant le tribunal d’arrondissement de Lausanne. Loris Socchi, 21 ans, répond d’une série d’actions menées entre mars 2019 et janvier 2020, toujours lors de manifestations de la Grève du climat et d’Extinction Rebellion.

Le Ministère public reproche tout d’abord au militant d’avoir, en mars 2019, apposé ses mains pleines de peinture rouge sur la façade d’une succursale lausannoise de Credit Suisse. Sont ensuite visés les deux rassemblements de septembre 2019, sur le pont Bessières et l’avenue de Rhodanie, lors desquels les manifestants avaient bloqué la circulation en scandant des slogans au mégaphone. Le Ministère public estime que Loris Socchi a troublé l’ordre et la tranquillité publics tout en forçant la déviation du trafic, notamment des véhicules de secours. Il aurait aussi «opposé une résistance physique afin d’éviter l’évacuation».