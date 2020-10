Oenologie – La cave de l’année 2020 est valaisanne Le titre est revenu à la Cave St-Pierre de Chamoson. Les Valaisans ont fait un carton à ce concours viticole.

Les heureux lauréats saint-pierre.ch

La cave St-Pierre de Chamoson (VS) a décroché le titre de cave de l’année 2020 au 14e Grand Prix du Vin suisse. Les Valaisans ont fait un carton à ce concours viticole qui a mis aux prises 3071 vins.

Bilan: les vins du Valais, plus importante région viticole suisse, s’imposent dans sept des treize catégories et occupent les marches de 23 podiums. Mais surtout, ils remportent tous les prix spéciaux, communiquent jeudi les organisateurs.

Le prix bio est allé à la cave Sélection Comby à Chamoson. Les prix Vinissimo ont récompensé les cave Gilbert Devayes à Leytron pour sa Petite Arvine 2019 et Nouveau Salquenen dans le Haut-Valais pour sa Syrah. Le prix découverte est allé à Vouilloz Vins SA à Varen pour son Pinot Noir Barrique 2018.

Le prix de cave de l’année revient lui à la Cave St-Pierre de Chamoson. Pour être éligible à ce titre, les domaines doivent présenter au moins cinq vins dans trois catégories. Le titre revient au domaine qui obtient le nombre le plus élevé de médailles (d’or et d’argent) par rapport au nombre de vins présentés, le plus grand nombre de vins nominés et le plus grand nombre de vins sur des podiums.

Les vins du canton de Vaud, seconde région viticole de Suisse, glânent eux six podiums, dont trois premières places. Les produits neuchâtelois totalisent deux podiums dont une première place, les genevois remportent un podium. Les vins de Suisse alémanique (Schaffhouse, Lucerne, Bâle-Campagne et Zurich) occupent sept marches de podium, dont deux titres.

En deux étapes

Le plus grand concours viticole de Suisse s’est déroulé cette année encore en deux étapes. Environ 160 spécialistes ont dégusté les 3071 vins sur une semaine à Sierre du 10 au 15 août, avec près de deux mois de retard en raison du Covid-19. Ils ont décerné 947 médailles d’or et d’argent et élu les six meilleurs vins des 13 catégories. Un jury international a ensuite redégusté les 78 vins encore en lice pour désigner les trois meilleurs de chaque catégorie.

ATS/NXP