Vins vaudois à Zurich – La Cave du Consul remporte les Lauriers de platine Le meilleur chasselas Terravin 2021 est celui des Martin à Perroy. Trois caves de Lavaux suivent. Cécile Collet

Le Bérollon des frères Martin, à Perroy, a convaincu les dégustateurs. DR

Les Lauriers de platine blanc de Terravin ont été décernés ce jeudi 24 novembre à Zurich. C’est la Cave du Consul des frères Laurent et Nicolas Martin, à Perroy, qui l’emporte avec son chasselas grand cru Bérollon AOC La Côte 2021. Ce vin expressif, avec une belle fraîcheur, était déjà vainqueur des lauriers blancs en 2007 et sélectionné en 2017 et 2019.

Sur les autres marches du podium, on trouve le Domaine de la Maison blanche, Épesses grand cru, des Frères Dubois, puis le Domaine Genévaz de Josiane Malherbe, à Grandvaux, avec son Villette grand cru. Enfin, Le Replan de l’Union vinicole de Cully, Épesses, se place 4e.

Exceptionnellement cette année, seuls huit chasselas étaient en présélection. Cela pour laisser une place à huit vins rouges, du label Escargot rouge lancé par l’Office des vins vaudois pour séduire le public alémanique. Le jury de spécialistes du monde du vin a dû départager quatre crus de la gamme Original (avec une base de pinot noir et de gamay, sans barrique, entre 5 et 10 gr. de sucre résiduel) et quatre autres de la gamme Sélection (base de gamaret, garanoir et galotta, 4 cépages maximum, 6 mois de barriques minimum, entre 0 et 5 gr. de sucre résiduel).

Les deux gammes de l’Escargot rouge ont leur vainqueur: Hélix, de la Cave Jolimont, et le Sélection du Domaine Le Luissalet. DR

Le Hélix (nom scientifique de l’escargot, pour l’anecdote) 2020 remporte le trophée Original. Ce vin a été réalisé par l’œnologue de la cave Schenk Thierry Ciompi en collaboration avec celui de la Cave de La Côte Rodrigo Banto, pour le compte de la Cave Jolimont (Schenk SA, exclusivité Coop). Chacun a apporté la moitié de l’assemblage, avec une prédominance de gamay.

Le trophée Sélection récompense le Domaine Le Luissalet (2020), de Willy Deladoëy, à Bex. L’assemblage de 60% de gamaret, 20% de galotta et 20% de pinot noir produit un vin avec des tanins équilibrés, dont le boisé est prononcé.

La presse alémanique décidera peut-être si l’expérience commune de la marque Terravin et du label Escargot rouge sera reconduite.

