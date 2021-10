Concours vinicole – La Cave suisse de l’année est à La Côte, enfin à moitié Le Grand Prix du vin suisse a nommé deux domaines ex aequo, Kursner, à Féchy, et la Johanniterkeller, à Douanne (BE). David Moginier

Pierre-Yves Kursner, troisième génération de vignerons. Régis Colombo_GPVS

C’est une première: le Grand Prix du vin suisse a désigné lundi soir deux caves de l’année, le Domaine Kursner, à Féchy, et la Johanniterkeller, à Douanne (BE), dans la région des Trois-Lacs. La responsabilité en incombe aux mathématiques: pour obtenir le titre, les caves doivent avoir présenté au moins cinq vins dans trois catégories différentes, avant d’être départagées sur trois critères: le meilleur ratio entre les médailles d’or et d’argent et le nombre de vins présentés, le plus grand nombre de vins nominés et le plus grand nombre de vins primés. Les deux caves étaient à parfaite égalité.