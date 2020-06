Une triste première – La célèbre Expo de Coss’ jette l’éponge pour la première fois Les organisateurs ont privilégié la voie de la sagesse à l’heure d’envoyer les factures de location des stands et d’engager les premiers frais de la 56e édition. Cédric Jotterand

Le président du comité Henri Pasche, en arrière-plan, lors de l’inauguration de la 55e édition par le syndic de Cossonay et la préfète du district de Morges. Journal de Morges

C’est un petit poids que portait depuis quelques semaines Henri Pasche, l’inamovible président de l’Expo de Coss’, le comptoir régional qui affiche complet chaque milieu de mois d’octobre avec sa recette ancestrale de convivialité, de repas et de fanfares. Mais pour la première fois de son histoire, le rendez-vous de l’économie du district n’aura pas lieu, comme vient de le décider le comité. «Nous n’avons pas fait ce choix de gaieté de cœur mais la pesée d’intérêts plaide en faveur de ce report. Nous retenons les factures de location des stands depuis mi-avril et l’heure était venue de signer des contrats avec les orchestres, les fanfares et le cantinier. La sagesse a prévalu et si des exposants seront forcément déçus, les premiers retours montrent qu’ils voulaient surtout une position claire de notre part.»