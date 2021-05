Lutte contre le terrorisme – La centrale d’engagement est en état d’alerte permanent Un trio de femmes veille sur la sécurité des Suisses en cas d’attentat. Elles nous ont guidés ce lundi dans leur place forte à Fedpol. Arthur Grosjean , Berne

Les services des deux conseillères fédérales Viola Amherd et Karin Keller-Sutter collaborent étroitement en cas d’attentat. Keystone

Qui a dit que les femmes s’intéressaient surtout à l’éducation et à la santé, les hommes aux finances et à la sécurité? Au niveau fédéral, il faut revoir ces clichés. Trois femmes tiennent le haut du pavé pour les questions de sécurité: Karin Keller-Sutter, cheffe du Département de justice et police, Viola Amherd, cheffe du Département militaire et patronne du Service de renseignement de la Confédération (SRC), et enfin Nicoletta della Valle, cheffe de la police fédérale et subordonnée à «KKS».

Ce trio féminin a décidé d’inviter ce lundi les médias dans une place forte: la centrale d’alarme et d’engagement de l’Office fédéral de la police (Fedpol). L’endroit est ultrasécurisé et il n’est pas aisé d’y mettre les pieds. La gracieuse invitation ne doit rien au hasard. Les deux conseillères fédérales sont en campagne pour faire accepter en votation le 13 juin de nouvelles mesures policières de lutte contre le terrorisme.