Vingt ans après les attentats – La cérémonie du 11 Septembre à New York a commencé Le président américain Joe Biden préside samedi la cérémonie marquant le vingtième anniversaire des attaques djihadistes les plus meurtrières de l’Histoire. Une première minute de silence a été observée à 08h46.

Joe Biden se tient aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton. Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA

La cérémonie à New York marquant le vingtième anniversaire des attentats du 11 Septembre a commencé samedi au mémorial de Manhattan. C’est à cet endroit que se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center, détruites par les attaques djihadistes d’Al-Qaïda.

Le président américain Joe Biden préside cette cérémonie et se tient aux côtés de ses prédécesseurs, notamment Barack Obama et Bill Clinton. Une minute de silence a été observée à 08h46, exactement vingt ans après que le premier avion piraté a percuté la tour nord.

L’Amérique se recueille samedi pour les vingt ans du 11 Septembre au cours de cérémonies d’hommage aux quelque 3000 morts des attentats d’Al-Qaïda. L’ambiance est alourdie par le retrait américain chaotique d’Afghanistan.

En deux décennies, le temps d’une génération, les attentats djihadistes les plus meurtriers de l’Histoire sont désormais ancrés dans l’histoire politique et la mémoire collective des États-Unis, mais la douleur des familles de victimes et des survivants demeure extrêmement vive.

À lire: «Les terroristes m’ont volé ma vie, je ne la récupérerai jamais»

Le président Joe Biden, fragilisé par la débâcle en Afghanistan, présidera en silence l’hommage aux 2977 morts (dont 2753 à New York) depuis l’impressionnant mémorial de Manhattan construit au pied de nouveaux gratte-ciel, sur «Ground Zero», où s’élevaient jadis les tours jumelles du World Trade Center (WTC).

Une minute de silence

À 08h46 (14h46 en Suisse) samedi, l’heure où le premier avion piraté par cinq des 19 djihadistes avait percuté la tour nord du WTC, une minute de silence a été observée au mémorial.

Cinq autres minutes de silence et des hommages musicaux se succéderont jusqu’à 12h30 (18h30 en Suisse) pour marquer les tragédies de ce funeste matin du mardi 11 septembre 2001: pour l’effondrement des tours de New York, l’attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d’un des avions à Shanksville, en Pennsylvanie.

Lire aussi: Les médias reviennent sur les 20 ans des attentats du 11 septembre

Comme chaque 11 septembre, trois heures durant, seront lus au mémorial de New York les noms de près de 3000 morts. D’immenses faisceaux de lumières verticaux se dressent déjà depuis les deux immenses bassins noirs qui ont remplacé la base des tours.

Sur Times Square, au coeur de Manhattan, le poumon économique de la première puissance mondiale où sont traditionnellement fêtées les victoires de l’Amérique, un rassemblement et des moments de recueillement sont également prévus.

Pearl Harbor

Chaque Américain, victime ou témoin du 11 Septembre, se prépare aussi à rendre hommage à un proche disparu. Frank Siller est allé plus loin.

Ce frère d’un pompier de Brooklyn mort au WTC a «marché 537 miles (864 km entre Washington et New York) du Pentagone à Shanksville jusqu’à «Ground Zero» et récolte des fonds pour soutenir des familles de victimes. «L’Amérique n’a jamais oublié Pearl Harbor, elle n’oubliera jamais le 11 Septembre», affirme Frank Siller à l’AFP.

De fait, relèvent des chercheurs, le cataclysme du 11 Septembre a bouleversé la société et la politique américaines et est devenu en une génération un chapitre d’histoire inscrit dans la mémoire du pays. Comme Pearl Harbor, le Débarquement ou l’assassinat de Kennedy.

«L’unité, notre plus grande force»

Cette commémoration si particulière du 11 Septembre, Joe Biden, 78 ans, l’a sans nul doute maintes fois préparée depuis sa victoire en novembre contre Donald Trump qu’il a accusé d’avoir affaibli et fracturé l’Amérique. Dans un message vidéo diffusé vendredi soir, le président démocrate a justement appelé à «l’unité, notre plus grande force».

Mais après huit mois de mandat, il est très critiqué pour la débâcle de la fin de l’intervention militaire en Afghanistan, Washington ayant été pris de court par l’avancée fulgurante des talibans.

En 20 ans, les États-Unis ont perdu 2500 soldats et dépensé plus de 2000 milliards de dollars en Afghanistan.

Fin août, ils ont abandonné le pays à des fondamentalistes islamistes qu’ils avaient pourtant chassés de Kaboul fin 2001 en les accusant d’abriter le chef d’Al-Qaida Oussama ben Laden, finalement tué en 2011 au Pakistan.

Génération 11 Septembre

Et l’attentat du 26 août, revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique, qui a tué 13 jeunes militaires américains à l’aéroport de Kaboul – en pleine opération d’évacuation – a ulcéré une partie de l’opinion publique. Ces jeunes femmes et hommes en uniforme étaient pour la plupart des enfants le 11 septembre 2001.

Leur mort rappelle que l’Amérique connaît une césure: entre le souvenir toujours à vif pour des dizaines de millions d’adultes américains et une conscience historique plus partielle pour les jeunes nés depuis les années 1990.

C’est «important qu’ils sachent ce qui s’est passé ce jour-là, car il y a toute une génération qui ne le comprend pas vraiment», plaide Monica Iken-Murphy, veuve d’un trader qui travaillait dans la tour sud du WTC.

Messages de soutien

À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a rendu hommage aux victimes de ces attaques djihadistes. La reine Elizabeth II en a fait de même comme l’Allemagne et l’Australie.

En Suisse, le président Guy Parmelin a souligné dans un tweet «le rejet inconditionnel du terrorisme». En Italie, le président Sergio Matterella a exprimé la solidarité de son pays avec les États-Unis et ses autres alliés «pour contrer toute menace terroriste».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.