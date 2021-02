Coronavirus en Suisse – La Chaîne du Bonheur a récolté plus de 43 millions de francs La fondation indépendante créée par la SSR a réalisé l’an dernier une importante collecte de fonds en faveur des victimes de la crise sanitaire dans le cadre de sa campagne «Coronavirus en Suisse».

La Chaîne du Bonheur a financé 409 projets dans 41 pays en 2020. (Photo d’archives) KEYSTONE

Dans le cadre de sa campagne «Coronavirus en Suisse» en 2020, la Chaîne du Bonheur a récolté plus de 43 millions de francs de dons pour les personnes souffrant des conséquences de la pandémie, a annoncé jeudi la fondation. Il s’agit de la plus importante collecte en faveur de l’aide en Suisse depuis les intempéries de 2005 et les 50 millions recueillis alors.

Au total, la Chaîne du Bonheur, avec la SSR et des médias privés, a récolté 64,5 millions en 2020, selon le communiqué. Ce montant inclut 7,5 millions de dons pour le Liban et plus de 2 millions de promesses de dons en faveur des enfants victimes de la violence familiale en Suisse reçues lors de l’opération «Coeur à Coeur», organisée avec la RTS en décembre.

Plus de 400 projets

La fondation indépendante créée par la SSR a financé 409 projets dans 41 pays en 2020. Une partie des 62,4 millions distribués provient de collectes antérieures, précise l’organisation.

Sur ce montant, 40,5 millions – 65% des dons utilisés – ont été dépensés dans le cadre de l’aide en Suisse, dont 36,1 millions pour les victimes de la crise sanitaire, selon la fondation. En outre, 21,8 millions – 35% des dons utilisés – ont été engagés pour des projets humanitaires dans le reste du monde, notamment au Liban après l’explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août.

Depuis 1946, la Chaîne du Bonheur a collecté plus de 1,8 milliard de francs de dons, selon le communiqué.

ATS