Journée nationale de collecte – La Chaîne du Bonheur récolte des fonds pour l’Afrique de l’Est Plus de 36 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique sont touchées par des pénuries de nourriture et d’eau en raison d’une grave sécheresse.

Des Somaliens et Somaliennes chassés par la sécheresse font la queue à l’extérieur de la ville de Baidoa pour remplir des bidons d’eau potable. (Photo d’archives, octobre 2022) KEYSTONE/AP/Mohamed Sheikh Nor

La Chaîne du Bonheur organise mercredi une journée nationale de collecte en faveur des victimes de la famine en Afrique de l’Est. La journée est organisée avec le soutien de la SSR et des Radios Régionales Romandes.

La Corne de l’Afrique, soit le Kenya, la Somalie et l’Éthiopie, souffre actuellement de la pire sécheresse de ces 40 dernières années, indique mercredi la Chaîne du Bonheur. Plus de 36 millions de personnes sont touchées par les pénuries de nourriture et d’eau. Près de neuf millions d’animaux d’élevage sont morts en raison du manque d’eau.

Réunis dans les centrales de collecte de Genève, Zurich, Coire et Lugano, de nombreuses personnalités ainsi que des bénévoles récolteront les promesses de dons, qui peuvent être adressées de 7h à 23h au 0800 87 07 07.

L’organisation caritative a ouvert un compte pour envoyer des dons en faveur de l’Afrique de l’Est depuis avril. Elle a déjà pu consacrer 1,8 million de francs au soutien de personnes touchées, grâce aux dons et à un financement immédiat provenant de son fonds d’aide d’urgence.

ATS

