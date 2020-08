Faillite dans les médias – La chaîne régionale NRTV sort renforcée malgré la chute de CNN Money Switzerland Grâce aux investissements dans les nouveaux studios de Gland, la TV locale dispose d’un outil haut de gamme pour un coût opérationnel sensiblement moindre. Explications de ce paradoxe. Jean-Marc Corset

Christophe Rasch, CEO de CNN Money Switzerland / Daniel Rossellat, président de Communyon VANESSA CARDOSO/24HEURES

Victime collatérale du Covid-19, la chaîne d’information économique CNN Money Switzerland, installée dans un studio flambant neuf à Gland, qui a annoncé lundi cesser ses activités, ne devrait pas entraîner la petite chaîne de la région nyonnaise NRTV (Nyon Région Télévision) dans sa chute. Les investissements effectués pour développer la première vont au contraire renforcer la seconde, à entendre les principaux acteurs de ce dossier.

La mise en faillite du nouveau média lancé il y a à peine deux ans et huit mois a pourtant de quoi inquiéter. Victime de la chute des revenus publicitaires en cette période de crise profonde, la nouvelle chaîne de télévision exclusivement en anglais et axée sur le monde du business devait amener des synergies très intéressantes pour le développement de NRTV, selon les autorités locales. En manque de spectateurs, la TV régionale comptait profiter des moyens et des ambitions élevées de la chaîne spécialisée de la marque CNN, exploitée en franchise attribuée par le groupe londonien WarnerMedia/CNN. Ses activités en Suisse étaient en effet réparties entre ses studios de Zurich et de Gland.

Studios dernier cri

Basée dans cette commune, la société de marketing digital et média MediaGo a en effet aménagé à Gland des nouveaux studios dernier cri dans les technologies de création audiovisuelle. Ils seront inaugurés le 28 août en l’absence de l’équipe vaudoise de CNN Money Switzerland, soit sept collaborateurs installés dans le même bâtiment. La chaîne a en effet participé à une partie des investissements dans les nouveaux studios, selon une convention établie avec MediaGo qui gèrent l’ensemble du centre de production audiovisuel. CEO de CNN Money Switzerland et de MediaGo, Christophe Rasch assure toutefois que la faillite du premier n’a aucun impact sur le second, pas plus qu’il n’en aura sur NRTV. Il faut préciser que MediaGo réalise les émissions de la télévision régionale sur mandat de l’association Communyon, qui la chapeaute.

«MediaGo est la plaque tournante qui gère le centre média, explique Christophe Rasch. Si nous perdons le client CNN, cela ne touche pas NRTV. Si des équipements figurent dans la masse en faillite, la société remédiera à ce manque.» Certains craignaient en effet que la liquidation à venir de la chaîne de langue anglaise ne dépouille aussi les installations utilisées par l’équipe de quatre journalistes et techniciens travaillant pour le compte de NRTV. D’autant que les Communes de la région de Nyon, rappelons-le, investissent 200’000 francs (dont 50’000 francs pour chacune des Villes de Nyon et de Gland) dans la construction de ce pôle audiovisuel à Gland pour permettre à NRTV de monter en gamme.

Président de Communyon, Daniel Rossellat confirme que des conventions séparées ont été signées avec MediaGo, permettant à NRTV de faire fonctionner le studio indépendamment de CNN. Les nouveaux investissements financés par les collectivités publiques dans les nouveaux studios – opérationnels depuis mai – permettront d’améliorer nettement la qualité des émissions, assure-t-il. Ceci dès la rentrée la semaine prochaine qui se prépare déjà ces jours à Gland.

Baisse des coûts

Le syndic de Nyon ajoute que ces investissements vont même engendrer une baisse des dépenses opérationnelles de la chaîne régionale: «Nous avons réussi à diminuer la facture du mandat pour la réalisation des émissions. Les coûts de fonctionnement de la chaîne sont passés d’environ 640’000 francs à près de 500’000, notamment, car une partie des équipements devait être louée jusque-là.»

De son côté, Christophe Rasch relève que MediaGo est dans une santé florissante, en pleine croissance. Elle a selon lui atteint en juin ses objectifs de budget. Ce même mois, elle a repris deux bureaux d’une agence française à Annecy et à Paris. Car, contrairement aux médias, l’entreprise spécialisée dans le marketing digital – qui compte 25 collaborateurs à Gland, y compris les quatre travaillant pour NRTV – a pleinement profité du coronavirus. Parmi 150 clients importants figurent notamment le Lausanne Hockey Club, Verbier Promotion ou Vaud Tourisme.