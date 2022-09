117 secondes pour évoquer la mort de Mikhaïl Gorbatchev et les réactions diverses qu’elle a suscitées en Russie et en Occident. C’est par cette capsule vidéo signée «HugoDécrypte» que de nombreux jeunes Romands, nés bien après la chute de l’URSS, ont appris cette semaine à la fois la disparition du dernier dirigeant soviétique et son rôle dans l’histoire.

Vous ne connaissez pas «HugoDécrypte»? Il s’agit de la chaîne d’un youtubeur français de 25 ans, Hugo Travers. Il l’a lancée en 2015, alors qu’il était étudiant en sciences politiques. Le principe: faire le tour des actualités du jour en 10 à 12 minutes, en utilisant un langage clair, des images simples et des graphiques explicatifs. T-shirt et visage juvénile, Hugo assure lui-même le récit face caméra. Chaque épisode suscite des centaines, voire des milliers de commentaires en ligne.

Le succès de cette formule - 1,65 million d’abonnés sur YouTube - peut donner le tournis à tous les professionnels des médias. Hugo Travers et sa petite équipe la déclinent aussi sur Instagram et TikTok, pour un impact maximal. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au monde politique français: une interview accordée par le président Emmanuel Macron à «HugoDécrypte» en 2019 a totalisé plus de 500’000 vues.

En Suisse romande comme ailleurs, ados et jeunes adultes plébiscitent de tels formats courts et efficaces pour s’informer. Selon une étude menée cette année auprès de plus de 500 Vaudois de 17 à 24 ans, sur mandat de l’État de Vaud, «HugoDécrypte» s’impose comme la source la plus facile d’accès. Loin devant «24 heures», «Le Temps», BFMTV ou RTS Info.

«Concis, compréhensibles et décalés»

Objectif de cette enquête: mesurer l’intérêt des jeunes pour le débat démocratique. Sans surprise, c’est avant tout pour se divertir (musique, séries, humour) qu’ils fréquentent assidûment les réseaux sociaux. Mais 50% d’entre eux utilisent tout de même chaque jour Instagram, YouTube ou encore Snapchat pour se tenir au courant de l’actualité (en particulier les 21-24 ans). Globalement, selon les auteurs de l’étude, 65% des personnes interrogées s’intéressent aux contenus d’information - pour autant qu’ils soient «concis, compréhensibles et décalés».

«Le problème, c’est que près d’un jeune sur deux dit ne pas être assez informé pour voter en connaissance de cause.»

À la question «quel type de contenu d’info aimes-tu suivre?» la politique se hisse à la 2e place (19% des réponses spontanées), derrière Instagram (23%). C’est réjouissant quand on pense, par exemple, aux scrutins fédéraux. Le problème, c’est que près d’un jeune sur deux dit ne pas être assez informé pour voter en connaissance de cause.

Les brochures officielles? Beaucoup les jugent incompréhensibles. Les vidéos du Conseil fédéral? Difficiles d’accès. On peut donc saluer la volonté du gouvernement de se mettre à la page d’Instagram dès le mois prochain. Il lui faudra encore trouver le ton juste. Quant aux médias traditionnels, qui bataillent sur internet depuis vingt ans, peut-être devraient-ils s’inspirer des recettes d’Hugo Travers pour rajeunir leur public.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.