Canicule et monde du travail – La chaleur accroît le nombre d’accidents du travail Quand les températures dépassent 30 °C, 7% d’accidents en plus sont dénombrés. Les syndicats demandent l’interruption des travaux. Claude Beda

Les ouvriers sur les chantiers souffrent particulièrement de la chaleur extrême. LUCIEN FORTUNATI

La canicule s’installe. Des températures de plus de 33 °C sont annoncées mardi dans les cantons de Vaud et de Genève. Elles entraîneront des pertes de productivité, mais surtout des risques accrus d’accidents du travail, en particulier dans les métiers physiques: les jours où les températures dépassent 30 °C, 7% d’accidents en plus par rapport aux autres jours d’été sont dénombrés, selon la Suva. En cause: la fatigue et le manque de concentration. Les syndicats demandent l’interruption des travaux durant les grosses chaleurs.

Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour les personnes œuvrant à l’extérieur, les ouvriers sur les routes, les couvreurs ou encore les jardiniers. La hausse des températures entraîne des sollicitations accrues pour l’organisme. Et lorsque s’y ajoutent une humidité de l’air élevée et un rayonnement solaire intense, le corps est soumis à un stress supplémentaire. «L’organisme compense l’augmentation de la température corporelle en nous faisant transpirer, rappelle Irène Kunz-Vondracek, médecin du travail à la Suva. Mais pour que le corps puisse transpirer, il a besoin d’un apport suffisant en liquide Il est important d’écouter les signaux envoyés par son corps et d’adapter son rythme de travail en fonction de la chaleur et de son propre ressenti.»

Manque de concentration

De plus, la chaleur épuise et réduit la concentration. Une pelle laissée au sol peut ainsi rapidement devenir source de chutes. Les températures élevées peuvent entraîner des pathologies dues à la chaleur telles que des crampes, de l’épuisement, voire un coup de chaleur. «Ces troubles apparaissent de manière subite et leur issue peut, selon les circonstances, être fatale», avertit Irène Kunz-Vondracek.

Par conséquent, le syndicat Unia monte au créneau: «Nous sommes actuellement sur le qui-vive, explique Arnaud Bouverat, secrétaire régional du Syndicat Unia Vaud. À partir de 35 °C, l’activité de construction doit être interrompue ou complètement stoppée.» «Mais lorsque les maîtres d’ouvrage, dont font partie des donneurs d’ordre publics, insistent malgré tout pour maintenir le délai initial, il est plus difficile de respecter les dispositions de sécurité», déplore Nico Lutz, responsable de la construction chez Unia Suisse.

Le syndicat demande que le délai final soit reporté en cas d’interruption de travail pour cause de canicule. Il s’agirait de créer une obligation légale. Unia dit discuter actuellement d’initiatives dans ce domaine avec plusieurs parlementaires.

