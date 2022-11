Navigation – La chaloupe à vapeur de Mayu a retrouvé les flots Après deux ans de travaux, le bateau reconstruit par Jean-Philippe Mayerat et son équipe a repris du service dimanche. Lisa Cherfi

La population rolloise fait la fête au «Dom Juan» pour sa remise à l’eau. Chantal Dervey

C’est en 2019 que l’aventure du «Dom Juan» commence pour le Rollois Jean-Philippe Mayerat, alias Mayu, lorsqu’un certain Marc Zurbuchen lui fait don, contre bons soins, d’un bateau pas comme les autres. L’embarcation est l’un des derniers témoins d’une époque révolue, celle où une cinquantaine de chaloupes à vapeur naviguaient sur le Léman, avant l’avènement du moteur à combustion. Peiné devant l’extrême dégradation de l’embarcation, Jean-Philippe Mayerat ne peut se résoudre à le laisser dans cet état. Il décide donc de se lancer dans une grande entreprise: redonner vie à ce yacht de 9 mètres de long, fait de chêne et de mélèze et datant de la fin du XIXe siècle.

Dimanche, après deux ans de travaux et «des heures qu’on ne comptait plus», dixit Mayu, l’embarcation a quitté le chantier naval Mayerat pour rejoindre le port de Rolle et investir les flots bleus du Léman. Sur place, amis, passionnés, bénévoles, amoureux de la navigation et musiciens s’étaient donné rendez-vous en signe de soutien à l’artisan. Dans le brouhaha de la foule, les cors des Alpes retentissent et annoncent le début du discours. «Je suis rempli de joie», s’émeut le constructeur naval sous les applaudissements, avant de revenir sur les deux années d’une aventure hors du temps et d’une expérience humaine qu’il qualifie d’inoubliable. Car cette restauration est le fruit d’un travail d’équipe, soit une association forte d’une centaine de membres et d’un comité de passionnés.

Retour à l’eau

Vient l’heure du retour à l’eau. Au volant de son tracteur bleu, entouré de ceux qu’il appelle ses camarades, Jean-Philippe Mayerat fait glisser le yacht à vapeur sur le lac. Un moment symbolique qui signe la fin de son dernier chantier avant le départ à la retraite. «Longue vie à la chaloupe!» s’enthousiasme la marraine du bateau, Camille Fumat, tout en arrosant la proue de champagne. Elle avait été l’apprentie de Mayu: «C’est mon bateau, ma première construction. Je ressens une grande fierté et une immense réjouissance de le voir enfin sur l’eau.»

Aussitôt le bateau à quai, Guillaume Linder, spécialiste des machines à vapeur, se met au travail, sur un air de Brassens joué par un duo de musicien. Il lui faudra une bonne trentaine de minutes pour parvenir à faire retentir le sifflement de la machine. «C’est la java de la machine à vapeur», sourit Mayu. Quelques instants plus tard, lui et son équipage prennent le large sur les eaux lémaniques. Jean-Philippe Mayerat agite un drapeau rollois, les habitants le regardent partir, avec une admiration bienveillante.

Camille Fumat, marraine du bateau, l’arrose de champagne. Chantal Dervey

