Justice – La Chambre d’appel annule la condamnation de Pierre Maudet L’ancien conseiller d’État demandait son acquittement. Luca Di Stefano Fedele Mendicino

Prenant des notes tout au long des auditions, Pierre Maudet demandait aux juges d’appel de l’acquitter d’acceptation d’un avantage pour son voyage à Abu Dhabi. Patrick Tondeux

La condamnation de Pierre Maudet est annulée en appel. Selon nos informations, dans un arrêt rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), les juges ont acquitté l’ancien conseiller d’Etat. Une information confirmée par ses avocats Me Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Yaël Hayat. Le bras de l’ex-conseiller d’Etat est également acquitté pour acceptation d’un avantage mais il est condamné pour violation du secret de fonction. Tout comme les deux