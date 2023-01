Cyclisme – La championne olympique rejoint une équipe vaudoise Grosse recrue pour l'équipe Israel-Premier Tech Roland, qui évolue dans le World Tour féminin. L'Autrichienne Anna Kiesenhofer (31 ans), médaillée d’or à Tokyo, a signé pour un an avec la troupe du manager général Ruben Contreras. Robin Carrel

Anna Kiesenhofer célèbre sa victoire à Tokyo, en 2020. AFP

Grosse recrue pour l'équipe Israel-Premier Tech Roland, qui évolue dans le World Tour féminin. L'Autrichienne Anna Kiesenhofer (31 ans), championne olympique à Tokyo, a signé pour un an avec la troupe du manager général Ruben Contreras.

«Je suis très heureuse de rejoindre cette formation, a expliqué dans un communiqué la Docteure en mathématiques de l'EPFL et quintuple championne nationale de son pays. L'environnement de cette équipe et l'équipement fourni sont idéaux pour me permettre de performer dans les plus importantes courses du circuit mondial. J'ai envie de cibler le Tour de France et ses étapes les plus difficiles.»

L'équipe suisse a largement renouvelé son groupe, pour sa deuxième saison d'existence dans l'élite féminine. Seules Caroline Baur, Hannah Buch et Tamara Dronova ont été renouvelées. Israel-Premier Tech Roland a engagé cet hiver Sofia Collinelli, Fien Delbaere, Nathalie Eklund, Mia Griffin, Silvia Magri, Thị That Nguyen, Elena Pirrone, Claire Steels et Lara Vieceli afin de franchir un nouveau palier.

«On a fait un grand pas en avant en 2023, a certifié le manager vaudois Ruben Contreras. Je me réjouis de voir ce que nos coureuses vont pouvoir faire cette année. A côté de notre recrutement, on a aussi engagé Fariba Hashimi, championne d'Afghanistan sur la route. Pour lui permettre de se développer au mieux, elle courra d’abord avec l'équipe de notre académie, avant de rejoindre notre formation du World Tour au milieu de l'année.»

Anna Kiesenhofer sur la plus haute marche du podium après s victoire aux JO de Tokyo. AFP

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.