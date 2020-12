Portrait de Malika Gobet – La championne pense sa vie dans l’eau chlorée La nageuse de Crans (VD) est un phénomène de précocité. Double championne de Suisse élites à Sion cet automne, la dossiste de 16 ans est une travailleuse au caractère bien affirmé. Pierre-Alain Schlosser

Malika Gobet, championne de suisse de natation à 16 ans. 24heures/Odile Meylan

Et si Malika Gobet suivait la voie de Flavia Rigamonti? Parier sur une carrière aussi prestigieuse que celle de la Tessinoise multiple championne d’Europe et médaillée d’argent aux Mondiaux relève de la prédiction dans une boule de cristal. Mais affirmer que la jeune fille de 16 ans est douée et possède un potentiel certain n’a en revanche rien d’usurpé.

Le mois dernier, la nageuse de Crans (VD) est parvenue à remporter deux médailles d’or aux Championnats de Suisse élites, à Sion. Une première pour Malika, qui avait déjà trusté les succès en juniors et collectionné plus de 30 records dans les catégories jeunesse.