Carnet noir – La chanteuse italienne Milva est décédée Malade depuis des années, Maria Ilva Biocati, la diva qui a marqué la musique italienne dans les années 1960 et 1970 s’est éteinte à 81 ans.

Milva avait interprété certains des plus grands succès de la chanson italienne. Sa chevelure rousse était connue bien au-delà des frontières de la péninsule (archives). KEYSTONE/MICHELE LIMINA

La célèbre chanteuse italienne Maria Ilva Biocati, plus connue comme Milva, est décédée à l’âge de 81 ans, ont annoncé samedi les médias italiens citant sa famille. Elle était malade depuis des années.

Elle avait interprété certains des plus grands succès de la chanson italienne des années 1960 et 1970 et sa chevelure rousse était connue bien au-delà des frontières de la péninsule.

«Milva a été l’une des interprètes les plus intenses de la chanson italienne. Sa voix a suscité des émotions intenses à des générations entières. Une grande italienne, une artiste partie de sa terre natale qui est montée sur les scènes internationales», a commenté le ministre de la Culture Dario Franceschini.

Des émotions intenses

Née le 17 juillet 1939 dans le village de Goro en Emilie-Romagne (Nord), Milva était entrée dans le paysage artistique de l’Italie à l’occasion de l’édition de 1961 du festival de la chanson de San Remo, le grand rendez-vous de la chanson transalpine, où elle s’était classée 3e. Outre ses qualités vocales, le public découvre aussi le tempérament volcanique de celle que l’on surnommait déjà «la panthère de Goro».

Les polémiques, souvent retentissantes, ont accompagné une carrière qui a largement dépassé les frontières italiennes, son talent ayant été reconnu en Amérique latine, en Espagne, en France (où on l’a comparée à Edith Piaf) et surtout en Allemagne, pays dont elle a appris la langue.

Sa rivalité avec Mina, autre icône de la chanson italienne des années 1960 et 1970, a aussi marqué toute une génération d’Italiens même si cette concurrence artistique, montée en épingle par la presse, a été toujours été démentie par Milva elle-même.

ATS

