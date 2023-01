Le coup de fourchette – La Charrue retrace son sillon gourmand à Aclens Un jeune couple italien met la bistronomie au milieu du village, en travaillant avec les producteurs locaux. La rédaction

Aclens, le vendredi 13 janvier 2023. Marco Cusati à l’accueil et Géraldine Bilotti aux fourneaux. 24HEURES/Marie-Lou Dumauthioz

Les Aclenais vont retrouver leur bonne vieille «Charrue». Stéphane Goubin a définitivement remis l’affaire «Aclens by Steph» à un jeune couple arrivé l’été dernier à l’auberge. Ils viennent de terminer quelques travaux avant la réouverture sous l’ancienne enseigne. Géraldine Bilotti est passée par quelques étoilés en France avant d’ouvrir une osteria à Milan (della Darsena) et brièvement par le restaurant d’Aquatis. Son compagnon, Marco Cusati, assure le service avec le sourire et une pointe d’accent d’outre-Simplon.