Où prendre un verre au soleil? – La chasse aux buvettes éphémères est ouverte Les pieds dans l’eau ou sur les hauteurs, bobo-chic ou popu… Les buvettes estivales multiplient décors et concepts aux quatre coins du canton. Sélection. Chloé Din , La rédaction

Aux quatre coins du canton, on se presse sur les terrasses des buvettes éphémères. Ici, les Bains Payes, à Vevey, avec leur atmosphère jeune et populaire. Florian Cella

Avec la canicule précoce du mois de juin, la saison de la chasse aux buvettes est plus qu’ouverte. Et c’est une chance, car elles sont nombreuses à avoir fleuri aux quatre coins du canton depuis ce printemps. La rédaction vous livre un tour d’horizon région par région, forcément non exhaustif, ainsi que ses huit coups de cœur. Vous les retrouverez en ligne sur notre carte interactive, qui donne aussi la possibilité de proposer vos bonnes adresses. Bel été!