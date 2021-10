Programme scolaire, écologique et humanitaire – La chasse aux classes surchauffées bénéficie aussi aux écoliers indiens Dix-sept classes vaudoises ont déjà participé au programme «Robin des Watts» des associations Terragir et Terre des hommes. Les bénéfices sont multiples. Sylvain Muller

Émilie Delpech, responsable des projets scolaires au sein de l’association Terragir , énergie solaire, expliquant aux élèves du site scolaire de Court Champ à Échallens comment utiliser les appareils de mesures et remplir les documents. Sylvain Muller

Si Robin des Bois volait aux riches pour redonner aux pauvres, «Robin des Watts» ne fait, lui, que des heureux: les élèves qui apprennent en s’amusant, les élus qui voient diminuer les montants sur les factures de chauffage et d’électricité des bâtiments scolaires, et les enfants de pays défavorisés qui bénéficient d’améliorations de leurs conditions de vie. Et tout cela avec, en plus, un bénéfice global pour l’environnement.

Dix-sept classes vaudoises

À la base de ce programme se trouvent les associations «Terragir, énergie solidaire» et Terre des hommes Suisse. Les deux étant basées à Genève, c’est dans ce canton que le programme a été lancé en 2009. Douze ans plus tard, il est passé par près de 350 classes, créant plus de 7700 jeunes ambassadeurs de l’écologie et de la solidarité, tandis que 100 écoles ont pu être aidées à l’étranger. Sa venue dans le canton ne date que de 2019, mais 17 classes l’ont déjà testé à Cully, Puidoux, Renens et Échallens.