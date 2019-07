La chasse aux fugitifs continue dans la Manitoba

Deux jeunes Canadiens, suspectés d'un triple meurtre, poursuivaient vendredi, malgré un important déploiement policier, leur cavale dans une région reculée du Manitoba, habitée par des ours, des loups et infestée d'insectes piqueurs. Ils sont considérés comme «armés» et «dangereux».

Les deux suspects, âgés de 18 et 19 ans, «pourraient avoir changé d'apparence et quelqu'un qui n'était pas conscient de leur identité aurait pu leur fournir de l'aide, par inadvertance, pour quitter la région», a indiqué la gendarmerie royale du Canada, qui appelle la population à ne surtout pas les approcher.

"We believe they are still in the area": RCMP in Manitoba gave an update on the search for Bryer Schmegelsky and Kam McLeod saying they think the two suspects remain near Gillam, Manitoba. Read more here: https://t.co/iRJMsh1tNm pic.twitter.com/OfJN7VB0FK