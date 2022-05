Le fait de ramener des trophées de chasse en Suisse appartient à un autre temps et relève du colonialisme pur et dur selon Vera Weber, directrice de la Fondation Franz Weber, qui espère vivement que le Conseil des États acceptera lundi la motion déposée par Isabelle Chevalley (Vert’libéral/VD).

Le fait de ramener des trophées de chasse en Suisse appartient à un autre temps et relève du colonialisme pur et dur selon Vera Weber, directrice de la Fondation Franz Weber, qui espère vivement que le Conseil des États acceptera lundi la motion déposée par Isabelle Chevalley (Vert’libéral/VD).

Une motion demande l’interdiction de l’importation et du transit de trophées de chasse issus d’animaux listés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

L’objet a d’ores et déjà été accepté par le National et le Conseil des États se prononce lundi. Le Conseil fédéral notamment propose de rejeter cette motion. Réaction de Vera Weber, directrice de la Fondation Franz Weber qui œuvre pour la protection des animaux et de la nature.