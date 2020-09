Votations du 27 septembre – La chasse opposera-t-elle le Valais au reste du pays? La campagne est vive et pose à nouveau la question du rapport politique du Valais au reste de la Suisse. Et inversement. Avec quelles conséquences? Lise Bailat , Berne

Selon les derniers sondages, aucune majorité ne se dégage pour ou contre la révision de la loi sur la chasse, soumise au vote le 27 septembre. Les derniers jours de campagne seront décisifs. KEYSTONE

C’est l’un des objets de votation à la destinée la plus trouble. La révision de la loi sur la chasse, soumise au vote le 27 septembre, divise les Suisses en deux camps de force presque égales selon les sondages. Chaque jour, la campagne gagne en passion. «Cela donne quand même l’impression que les bobos des villes viennent nous expliquer comment réguler un cheptel», glisse un Valaisan croisé dans les travées de la Berne fédérale, qui souhaite rester anonyme. Ce à quoi répond une Bernoise quelques pas plus loin: «La loi sur la chasse? Bien sûr que je voterai non. Parce que je n’ai pas confiance en les Valaisans!»