Après l’orage dévastateur – La Chaux-de-Fonds ne se laisse pas abattre et déblaie ses dégâts La région neuchâteloise a été balayée par des vents tempétueux lundi faisant un mort, une quarantaine de blessés et de nombreuses dégradations. Déblaiement et travaux sont en cours. Sonia Imseng

1 / 6 Des arbres tombés au sol sont photographiés après un violent orange qui a balayé la ville de La Chaux-de-Fonds, le lundi 24 juillet 2023. KEYSTONE

Arbres déracinés, toits arrachés, vitres brisées: La Chaux-de-Fonds se réveille groggy après l’impressionnant orage qui a soufflé sur la ville lundi, peu avant midi, provoquant d’importants dégâts matériels. Les forces de l’ordre et les services communaux s’attellent depuis à déblayer la cité horlogère.

«Il était trop risqué de continuer les travaux d’évacuation pendant la nuit», commente Daniel Favre, porte-parole de la Police neuchâteloise, dans La Matinale de la RTS mardi.

La circulation et les transports ferroviaires ont été entravés. Il précise que les grands axes ont été dégagés, mais que le réseau secondaire est encore perturbé. «La situation peut rapidement évoluer en fonction du déblaiement des matériaux», précise-t-il. Les lignes CFF entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds et La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont fermées. Et la poste ne livrera pas de colis.

Dégâts non chiffrés Les assureurs ne peuvent pas encore évaluer précisément les dégâts causés lundi par les intempéries à La Chaux-de-Fonds. Il est trop tôt et, de plus, certains clients sont encore en vacances. Contacté par Keystone-ATS, Generali Assurances vont pouvoir mieux évaluer l’ampleur des dégâts d’ici la semaine prochaine. Outre les véhicules endommagés, des logements ont été touchés par la pluie et le vent qui sont entrés par les fenêtres et les toits détruits, causant des dommages notamment aux appareils électroménagers. 1500 véhicules endommagés Allianz Suisse ne peut pas non plus donner d’indications sur les montants. La compagnie d’assurance estime toutefois à 500 les cas de dommages matériels la concernant et à 1500 les véhicules touchés. En outre, il y a eu environ un millier d’autres sinistres dans la région de Lausanne ainsi que dans le Bas-Valais, notamment des voitures endommagées par la grêle. Les déclarations reçues jusqu’à présent par Allianz vont des dégâts mineurs, comme des tuiles sur des véhicules, à des dommages totaux dus à des chutes d’arbres. En outre, du mobilier a été endommagé aussi. ATS

Ménages privés d’électricité

Daniel Favre évoque les priorités sur le terrain ce mardi: «Stabiliser et évacuer les matériaux, mais aussi remettre l’électricité à plus de 200 ménages qui en sont privés.» Il souligne une «grande solidarité» entre les nombreuses personnes «qui sont sur le pied de guerre» pour améliorer la situation.

La population est toujours appelée à éviter de se rendre en ville, «il y a des risques de chute de matériel, c’est dangereux», note encore le porte-parole, qui remercie les habitants pour «leur patience».

