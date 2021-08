Phénomène vaudois – La Chaux sur Cossonay, petit village à la culture fourmillante Dans cette localité de 400 âmes, une quantité étonnante de festivals et de manifestations culturelles se succèdent, et cela depuis des années. Marine Dupasquier

En 2019, le projet de récréer l’expérience Woodstock cinquante ans plus tard avait drainé environ 6000 spectateurs au Paddock de La Chaux. Sébastien Bovy

Malgré une population d’à peine 400 habitants, le village de La Chaux semble être touché par un heureux, mais curieux phénomène. Alors que le MaraCas Festival s’apprête à battre son plein entre le 6 et le 7 août prochains, une question se pose: que se passe-t-il dans cette microlocalité, voisine de Cossonay, pour que la vie culturelle y soit aussi dynamique?

Un coup d’œil sur l’offre associative et culturelle donne le ton: l’inoubliable Veyron Open-Air, le festival des Pieds Plats – aujourd’hui annulé, le projet «Woodstock, 50 ans après» présenté en 2019, l’atelier de la Junglerie, le programme ambitieux du Théâtre de la Ruelle ou de la Grange de Nane, le Club des aînés, le Festival des Granges, les Pages Musicales… Sans oublier la présence de l’association La Chaux 2000, qui soutient et coordonne l’animation communautaire depuis le début du millénaire. L’offre est impressionnante, d’autant plus pour un si petit lieu situé en marge des grandes villes.