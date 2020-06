Elle reçoit une récompense militaire majeure – La «cheffe de l’armée», ou presque À 23 ans, Antigona Kalimashi est devenue la première personne à être honorée du nouveau «ruban du chef de l’armée». La recrue vaudoise est récompensée pour avoir sauvé une jeune femme en gare de Fribourg. François Barras

Antigona Kalimashi est la première à recevoir le ruban du chef de l’Armée, qui récompense un «engagement extraordinaire». Armée suisse Le «ruban du chef de l’Armée». 1 / 2

En extirpant des roues d’un train la jeune fille qui venait d’y chuter, la recrue Antigona Kalimashi n’a pas seulement sauvé une vie. Elle est devenue par son geste la première personne à recevoir un «ruban du chef de l’Armée», une barrette blanche et rouge avec Helvetia en son centre, récemment pensée afin de récompenser un «engagement extraordinaire». Ce dernier peut représenter des années passées au service patient d’une cause. Ou, dans le cas de la Vaudoise de 23 ans qui venait à peine de démarrer son école de recrues, procéder d’une unique impulsion de bravoure, dont on ne réalise qu’après coup les implications et les dangers.

L’action s’est ainsi jouée en quelques minutes, en juin 2019 en gare de Fribourg, comme le raconte «La Liberté». Ce jour-là, l’habitante de Préverenges rentre de sa première semaine à la caserne de Wangen an der Aare. Devant elle, sur le quai, une jeune fille vacille et tombe sous la locomotive en mouvement sur les voies. Elle est happée par la machine. Aussitôt, Antigona Kalimashi se jette sur le ballast et, utilisant sa ceinture de sa tenue de sortie, confectionne un garrot qui, sans doute, sauvera la vie de la victime perdant son sang. «Elle a été percutée par la locomotive puis est passée sous le convoi. J’ai été surprise de voir qu’elle était encore consciente», racontera-t-elle au quotidien fribourgeois. «J’ai été sous le coup de l’adrénaline encore une heure environ, puis j’ai pleuré comme une madeleine.»

L’exploit découvert dans un rapport

Il faudra que la recrue soit contrainte de justifier dans un rapport la perte de sa ceinture, laissée sur la malheureuse, pour que la hiérarchie militaire apprenne l’acte de sa pupille. L’assistante en pharmacie, qui a «l’habitude d’aider les gens», n’avait pas fait grand cas de son aventure. Le chef de l’armée lui-même, Thomas Süssli, en a décidé autrement, l’inscrivant à la remise des honneurs la semaine dernière. Une façon d’honorer un réel acte d’altruisme mais aussi de mettre en lumière un profil double qui fait du bien à la Grande Muette: femme et d’origine étrangère. Antigona Kalimashi est en effet née en Suisse de parents kosovars – son histoire a ainsi recueilli un grand écho dans la presse au Kosovo.

Aujourd’hui aspirante sous-officier, en passe de devenir sergente, la jeune femme rêve d’une école de police et regrette seulement de n’avoir jamais, protection de la personnalité oblige, pu connaître l’identité de cette jeune fille d’une petite vingtaine d’années dont elle sauva la vie.