Carnet noir – La cheffe des dentistes vaudois, Christine Cunier, est décédée Dans un communiqué, le Conseil d’État vaudois informe du décès de la Médecin dentiste conseil de l’Administration cantonale vaudoise. Maxime Kissou , Communiqué

Christine Cunier en février 2017. KEYSTONE

Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil d’État vaudois dit sa «profonde tristesse de faire part du décès de la Docteure Christine Cunier, Médecin dentiste conseil de l’Administration cantonale vaudoise, survenu brutalement le 24 juillet dernier.»

Nommée à cette fonction le 20 mai 2015, la docteure Christine Cunier est décrite comme étant «très sensible aux questions de santé publique». Toujours d’après le communiqué, «elle a œuvré avec énergie pour améliorer les possibilités de bénéficier de soins dentaires, notamment pour celles et ceux qui peinent à accéder à ces soins, ainsi que pour les plus vulnérables, par exemple les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les enfants. Elle est à l’origine d’une réflexion approfondie sur l’amélioration de la santé bucco-dentaire dans le canton de Vaud.»

Engagement pour la collectivité

La fonction de Médecin dentiste conseil de l’Administration cantonale vaudoise consiste notamment à émettre des avis de santé publique, à inspecter et expertiser des cabinets ou des cliniques dentaires, à recevoir des plaintes de patients quant auxdits cabinets et cliniques, ou encore se rendre utile pour le milieu scolaire.

Preuve de son engagement, «depuis le début de la pandémie, elle s’est montrée constamment présente auprès des dentistes afin de mettre à leur disposition les recommandations nécessaires, leur profession étant particulièrement exposée. Elle était en outre membre du conseil de fondation du Secours Dentaire International».

Le Conseil d’État «exprime ses vives condoléances à la famille et aux proches de Mme Cunier».

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.