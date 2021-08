Militantisme féministe – La cheffe du groupe des Verts d’Yverdon sera jugée pour des graffitis Ella-Mona Chevalley répondra de ses actes le 18 août. Le président des Verts vaudois invoque le «droit à l’erreur et au pardon» pour cette élue de 23 ans. Jérôme Cachin

Ella-Mona Chevalley, cheffe du groupe Vert au Conseil communal d’Yverdon, doit comparaître le 18 août devant le Tribunal de police. Florian Cella

Ce 8 mars 2020, c’est la journée des droits des femmes. Les collectifs féministes se mobilisent. Ella-Mona Chevalley en fait partie. Cette militante née en 1997 n’est pas vraiment une inconnue dans sa ville d’Yverdon. Elle s’est distinguée en octobre 2019 lors des élections fédérales en sortant en tête de la liste des Jeunes Verts vaudois. La féministe a fait son petit bonhomme de chemin et, après une brillante élection ce printemps, elle est aujourd’hui cheffe du plus important groupe du Conseil communal d’Yverdon, celui des Verts et solidaires, fort de 27 élus.