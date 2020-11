Portrait de Lorraine Wasem – La cheffe du territoire aime humer l’odeur du ciel La responsable de l’Urbanisme de Montreux gère un espace géographique complexe aux gros enjeux financiers et en plein séisme juridique. Elle a des ressources. Claude Beda

Vanessa Cardoso

Pour la photo, elle a mis une jupe, histoire de se montrer telle qu’elle est en fonction. Pour l’interview, deux jours plus tard, loin du flash et de l’appareil photographique, elle a enfilé son jean habituel. La cheffe de l’Urbanisme de Montreux et Lorraine Wasem (40 ans) ne sont pas tout à fait la même personne. La première s’active sur le devant la scène, particulièrement ces temps, pour redonner vie au Plan général d’affectation communal (PGA) annulé en juin par le Tribunal fédéral, un cataclysme pour la Perle de la Riviera. La seconde se perçoit comme «une femme parmi d’autres». Pourtant, son existence est peu ordinaire.