Vu du sofa – La chevauchée fantastique de John Dutton Kevin Costner n’en finit pas de briller au soleil couchant de «Yellowstone». Saison 5, déjà. Cécile Lecoultre

John Dutton, gouverneur du Montana en saison 5… de là à postuler pour la Maison-Blanche dans quelques saisons, il n’y a qu’une chevauchée infernale! DR

Quand Kevin Costner renfile les santiags en 2018 pour cavaler avec «Yellowstone», le «westerner» avance d’autres arguments que la souplesse articulée 30 ans auparavant dans «Danse avec les loups».

Outre de beaux morceaux de bravoure snobés, «Open Range» ou «Hatfields & McCoys», dans les sacoches du Californien sexagénaire millionnaire s’entassent autant des visions du rêve américain que les remugles de la société de consommation. À la fois crépusculaire et visionnaire, l’outlaw iconique va réussir un miracle acrobatique en se penchant sur le clan Dutton.

Pour sauver son ranch des vils promoteurs immobiliers, John Dutton (Kevin Costner) va se résoudre à quitter ses terres pour aller bosser en ville, un crève-cœur pour le cow-boy du Montana. DR

Lui, patriarche fringant, incarne John, propriétaire d’un ranch dans le Montana. La saison 5 s’amorce sur une révolution, l’incorruptible est élu gouverneur d’État. Jusqu’ici, John Dutton régnait hors de la mêlée des magouilleurs de votes et de dollars, cette espèce plus perfide que les serpents à sonnettes du coin. Outre le règlement des habituelles turpitudes fratricides chères aux feuilletons dynastiques, de «Dallas» à «Succession», le boss va devoir mouiller la chemise pour sauver ses terres.

«Tu es la seule femme à qui je peux parler comme à un homme.» John Dutton à sa fille Beth dans «Yellowstone»

Qu’importe, «on va trouver une solution». Au gré de virevoltes dignes d’un rodéo, la série brasse écologie et tourisme, mythologie indienne et modernité conquérante, féminisme vachard et machisme latent. Sacré cocktail à avaler cul sec, comme le whisky que s’envoient parfois John Dutton et sa fille Beth sur le mode «bourrin civilisé». «Tu es la seule femme à qui je peux parler comme à un homme.» Ça philosophe parfois au ras de la prairie même si les valeurs morales ici, dérapent peu dans la bouse de la médiocrité.

Mais le ticket rassemble. Ainsi le sondeur d’audiences Nielsen note que les fans de «Yellowstone» se comptent autant chez les démocrates que les républicains, ce qui ne lasse pas d’étonner les réacs, bobos, intellos etc. Kevin Costner qui depuis des lustres, s’abstient de militantisme électoral campe au-dessus du lot avec son petit sourire goguenard. Et tant pis si «Yellowstone» n’a obtenu qu’une maigrichonne citation aux Emmy Awards depuis sa création.

Son succès a permis au producteur de financer un rêve de western, l’ambitieux «Horizon» en 4 parties de 2 h 45. Quant à «Yellowstone», le Montana, ses vaches, ses dures à cuire et ses étalons font des petits. Voir bientôt «1883», sur les ancêtres Dutton avec Tom Hanks, puis «1923» avec Harrison Ford, histoire de compléter l’album de famille. C.LE

Saison 4, Play RTS; saison 5, Salto.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.