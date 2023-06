Anthony Blinken à Pékin – La Chine affirme qu’elle ne fera «aucun compromis» sur Taïwan Le secrétaire d’État américain est en visite en Chine et a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, lundi. Il pourrait également rencontrer le président Xi Jinping.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken (G) serre la main du directeur chinois du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères Wang Yi à la Maison d’hôtes d’État Diaoyutai à Pékin, le 19 juin 2023. AFP

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, Wang Yi, a affirmé lundi au secrétaire d’État américain Antony Blinken que son pays ne fera «aucun compromis» sur Taïwan, selon un média d’État.

«Le maintien de l’unité nationale est toujours au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine» et «sur cette question, la Chine ne fera aucun compromis ni aucune concession», a indiqué Wang Yi à Anthony Blinken, actuellement en visite à Pékin.

La relation entre les deux puissances mondiales a également été évoquée: «Il est nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation, coopération et conflit», a indiqué Wang Yi à son interlocuteur à propos de la Chine et des États-Unis, d’après un compte rendu de la télévision publique chinoise CCTV.

ATS

