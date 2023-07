Croissance au ralenti – La Chine devra soigner ses consommateurs pour redémarrer La vigueur économique chinoise se tasse. De Pékin à Shanghai, les ménages peinent à retrouver le chemin des magasins. Solide plan de relance en vue. Nicolas Pinguely

Les Chinoises et Chinois, dont l’épargne atteint déjà des sommets, ont tendance à économiser plutôt qu’à consommer. La pandémie et le plongeon de l’immobilier local ont laissé des traces. AFP

On se prend à douter. La croissance chinoise a fortement ralenti au dernier trimestre. Les exportations vers l’Europe et les États-Unis reculent et la consommation stagne. Le moteur chinois, l’un des piliers de la croissance mondiale, est-il déjà grippé sept mois à peine après la levée des restrictions liées au coronavirus dans le pays?