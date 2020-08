Xi plus puissant que jamais – La Chine lance une nouvelle purge politique pour conforter le pouvoir La campagne de «rectification» d’inspiration maoïste doit permettre à Xi Jinping d’éliminer ses derniers ennemis politiques. Zhifan Liu Pékin

Le président chinois a remis aux forces de l’ordre un nouveau drapeau aux couleurs rouge et bleu, faisant référence au «leadership absolu du Parti communiste chinois» et à «l’implication des forces à la sécurité publique». Keystone

Patron respecté et apprécié de ses hommes pour son bilan et son travail, Gong Daoan, chef de la police de Shanghai, est tout de même tombé dans les filets de la nouvelle campagne de «rectification», lancée en juillet par le Parti communiste chinois (PCC). Parmi les dizaines de cadres arrêtés jusqu’ici, Gong – également vice-maire de la capitale économique chinoise – est le plus haut gradé à faire les frais de cette purge politique censée écarter les derniers adversaires politiques de Xi. Gong est désormais sous le coup d’une enquête interne du Parti pour «violations graves de la discipline et de la loi».