Leadership mondial – La Chine pollueuse connaît un boom époustouflant des énergies propres C’est le premier producteur solaire et éolien. Et d’ici à 2025, ses capacités vont doubler. Un nouveau rapport montre cette «course vers le sommet». Andrés Allemand Smaller

Selon un récent rapport, «la Chine est en bonne voie pour doubler sa capacité solaire et éolienne». KEYSTONE/AP/ELIZABETH DALZIEL

«La montée vertigineuse de la capacité de production d’énergie solaire et éolienne en Chine», voilà ce qu’étudie en détail Dorothy Mei, gestionnaire de projet chez Global Energy Monitor. Cette ONG basée à San Francisco vient de publier un rapport proprement époustouflant sur les centrales qui sont en projet ou en construction en vue d’une mise en réseau dès 2025. Conclusion: «La Chine est en bonne voie pour doubler sa capacité solaire et éolienne et ainsi parvenir – cinq ans plus tôt que prévu – à l’objectif ambitieux de 1200 gigawatts (GW) fixé par le gouvernement central pour 2030.»

«Le charbon étant toujours la principale source d’énergie, le pays a besoin de progrès plus audacieux dans le stockage de l’énergie et les technologies vertes pour un avenir énergétique sûr.» Martin Weil, chercheur au Global Energy Monitor

C’est impressionnant, car Pékin pouvait déjà se targuer de produire davantage d’énergie solaire que le reste du monde réuni. Et voilà que ses centrales en devenir représentent, à elles seules, un tiers des projets sur la planète. C’est-à-dire trois fois plus qu’aux États-Unis et presque deux fois plus qu’en Europe. Quant à l’énergie éolienne, à ce jour, les quatre dixièmes des capacités mondiales de production sont en Chine. De même qu’un cinquième des nouveaux parcs envisagés. Bref, sous la main de fer du président Xi Jinping, le pays s’impose très rapidement en leader incontesté des énergies renouvelables.

Et soyons clairs: nous ne parlons là que de l’énergie générée en Chine pour la Chine. Si l’on s’intéressait à la production mondiale des cellules photovoltaïques, par exemple, on constaterait rapidement que Pékin en contrôle la quasi-totalité.

Pire pollueur

Paradoxalement, la Chine est aussi le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. À elle seule, la deuxième économie mondiale est responsable pour la moitié de la consommation planétaire de charbon. Certes, Xi Jinping a promis en 2020 que cette consommation-là cesserait de croître pour atteindre un pic en 2030 et que son pays parviendrait à la neutralité carbone d’ici à 2060. Mais, en attendant, Pékin a autorisé au cours des trois premiers mois de 2023 la consommation de plus de charbon que durant toute l’année 2021.

Des employés travaillent sur des moyeux d’éoliennes dans une usine dans la province du Jiangsu, en Chine, le 28 février 2023. AFP

C’est ce qui explique la ruée vers les énergies renouvelables, dont Pékin affirme qu’elles couvriront facilement un tiers de ses besoins nationaux d’ici à 2030. Le gouvernement central met une énorme pression sur les provinces et sur les industriels pour un développement accéléré. Du coup, «la Chine a fait des progrès», reconnaît volontiers Martin Weil, chercheur au Global Energy Monitor. «Mais le charbon étant toujours la principale source d’énergie, le pays a besoin de progrès plus audacieux dans le stockage de l’énergie et les technologies vertes pour un avenir énergétique sûr.»

Casse-tête et défis

L’un des problèmes majeurs de la Chine, par exemple, est que les lieux de production se multiplient dans le nord ou l’ouest du pays, mais pas tellement sur la côte est où la consommation d’énergie est la plus forte, surtout à la tombée de la nuit. Or, le transfert à travers des milliers de kilomètres d’un réseau électrique souvent défaillant est pour le moins inefficace.

Par ailleurs, il n’y a pas toujours assez de vent ou de soleil pour répondre à la demande. Dimanche 25 juin a été inaugurée sur le plateau tibétain la plus grande centrale hybride hydrosolaire du monde, censée remédier à ce problème. Baptisée Kela, elle conjugue l’énergie photovoltaïque à la puissance d’un barrage pour fournir de l’électricité en permanence à environ 700’000 foyers. Mais, ces dernières années, la sécheresse a parfois vidé les retenues d’eau et compromis ainsi la fourniture d’énergie. Un véritable casse-tête chinois.

Quoi qu’il en soit, le très autoritaire Xi Jinping a décidé de faire de la Chine la première puissance mondiale en matière d’énergies renouvelables. Manifestement, il est en bonne voie. Et peu importe le coût humain… ou même écologique! Ainsi, un nouveau rapport du Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) recense plus d’une centaine d’allégations de violations de l’environnement et des droits humains commis en 2021 et 2022 dans 18 pays où Pékin obtient les minerais indispensables à sa révolution énergétique.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.