Durcissement de l'Empire du milieu – La Chine s’est muée en puissance agressive La force tranquille a déployé ses «loups combattants». Pékin ne s’encombre plus de diplomatie, le président Xi Jinping veut forcer le respect. Andrés Allemand Smaller

La Chine offensive du président Xi Jinping s’affiche sans complexe depuis le 70 e anniversaire de la Chine communiste, en octobre dernier. KEYSTONE

Sous l’œil des caméras, Agnes Chow, 23 ans, a été emmenée par la police, menottes aux poignets, lundi soir à Hong Kong. Figure de proue du mouvement pour la démocratie, elle est accusée de «collusion avec des forces étrangères», un fait passible de la prison à perpétuité selon la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Quelques heures plus tôt, c’est le magnat de la presse Jimmy Lai qui était interpellé, toujours sur la base de cette législation entrée en vigueur le 30 juin dans toute la Chine. Visiblement, Pékin ne se sent plus lié par le traité conclu avec Londres avant la rétrocession, en 1997, de l’ancienne colonie britannique. Fini, les libertés promises à la population jusqu’en 2047 suivant le principe «Un pays, deux systèmes»!