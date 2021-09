Recadrage de la jeunesse – La Chine veut des hommes virils Le régime veut bannir des écrans les célébrités jugées «efféminées». Ces stars sont accusées de détourner les jeunes Chinois des idéaux du communisme. Valentin Abeille, Pékin

Sur cette affiche publicitaire, la pop star Kris Wu incarne les canons de beauté en vogue chez les jeunes Chinois, inspirés de la pop coréenne et occidentale. Pékin, 3 août 2021. KEYSTONE

Ils sont beaux, jeunes, se maquillent, prennent soin d’eux et représentent la nouvelle génération de pop stars chinoises. Appelés «Xiaoxianrou» (littéralement «petite viande fraîche»), ils sont suivis par des millions de fans très jeunes et multiplient les contrats et partenariats avec les plus grandes marques mondiales de luxe. Mais, accusés de manquer de virilité et d’influencer négativement la jeunesse chinoise, ils risquent de se faire rares sur les plateaux de télévision.

L’Administration nationale de la radio et de la télévision a ordonné il y a une semaine aux acteurs du secteur de diffuser une image plus masculine des hommes. Prenant pour cible les comportements dénoncés comme «efféminés», les autorités veulent bannir certaines émissions et célébrités des écrans.