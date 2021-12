Édition 2021 prévue samedi – La Christmas Run est annulée à cause de la neige Pour des raisons de sécurité, les organisateurs de la course lausannoise ont été contraints de renoncer pour la deuxième année de suite. 2500 participants sur la touche. Pierre-Alain Schlosser

La Christmas Run ne verra pas ses centaines de Mères et Pères Noël déambuler dans les rues de Lausanne. ARC

Ça ressemble à une mauvaise blague. La course de Noël de Lausanne est annulée, à cause de la neige. Un comble pour un rendez-vous qui fait courir des centaines de Mères et Pères Noël, des rênes et des bonshommes de neige dans sa catégorie costumée.

«La priorité du comité d’organisation est d’assurer la sécurité des participants.» Les organisateurs de la Christmas Run

«La priorité du comité d'organisation est d'assurer la sécurité des participants et aujourd'hui, celle-ci ne peut plus être garantie», indiquent les responsables.

Pavés glissants

Le problème ne vient pas du dégagement des routes, mais du profil accidenté du parcours. Et surtout des pavés qui auraient été particulièrement glissants, notamment dans les descentes de la place de la Cathédrale et de la Mercerie.La mort dans l’âme, les organisateurs n’avaient pas d’alternative que de renvoyer les 2500 inscrits de cette édition. Un nouveau crève-cœur, après avoir dû annuler l’édition 2020, en raison de la pandémie.

Les pavés auraient été particulièrement glissants dans les descentes. JEAN-PAUL GUINNARD

La poisse continue donc de poursuivre la Christmas Run. En 2018, puis en 2019, la météo avait déjà mis du plomb dans l’aile de l’événement, au niveau des inscriptions. Des 5000 inscrits de 2016, la participation était retombée à 3000, il y a deux ans. Compte tenu des circonstances (2G devenue obligatoire depuis lundi et des incertitudes liées à la pandémie), les 2500 dossards étaient une source d’encouragement pour le comité.

Toutefois, cette annulation n’est pas si surprenante. Le risque de voir tomber la neige à la mi-décembre reste élevé sous nos latitudes.

