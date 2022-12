Course de Noël à Lausanne – La Christmas Run cherche la formule magique Dimanche, l’épreuve qui fait courir les Pères Noël sera plus écolo que jamais et se déroulera de jour. Pierre-Alain Schlosser

En 2016, 5000 coureurs avaient pris part à l’épreuve, dont près de 2000 à la course déguisée. PHILIPPE MAEDER

Elle s’est appelée la Christmas Midnight Run, puis la Midnight Run, avant de devenir la Christmas Run. La course de Noël lausannoise a de la peine à se trouver une identité. Le départ et l’arrivée avaient initialement lieu à la Riponne avant de migrer au château pour enfin revenir à la Riponne. Cette année, la course qui avait lieu en nocturne aura lieu de jour. Un dimanche, au lieu d’un samedi.