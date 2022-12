Course de Noël – La «Christmas Run» de retour à Lausanne dimanche prochain La traditionnelle course des fêtes de fin d’année aura lieu en journée afin de réduire son impact énergétique. Environ 4’000 coureurs déguisés sont attendus.

L’esprit de Noël va rayonner en journée cette fois-ci pour la 15e édition du Christmas Run à Lausanne (archives). Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Après deux annulations consécutives en raison du Covid en 2020 et de mauvaises conditions météorologiques en 2021, la «Christmas Run» est de retour à Lausanne cette année. La traditionnelle course des fêtes de fin d’année se déroulera dimanche prochain au centre-ville.

«Dans le contexte actuel et afin de réduire son impact énergétique, la manifestation aura lieu en journée», indiquent les organisateurs dans un communiqué. Deux boucles seront proposées, une de 2,4 km et l’autre de 1,8 km. Environ 4’000 participants déguisés sont attendus. Tous les départs et les arrivées se feront à la place de la Riponne.

Créée en 2006, la Midnight Run est devenue en 2015 la 21e course la plus importante de Suisse avec son record de participation: 4’949 inscrits. Entretemps rebaptisée Christmas Run, elle est organisée par le service des sports de la Ville de Lausanne.

La course populaire attire en moyenne 4000 personnes. Depuis 2018, les organisateurs soutiennent chaque année une association: il s’agira de Caritas Vaud pour cette 15e édition.

ATS

