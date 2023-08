Lausanne, le mardi 23 mai 2023. Coralie Jeanneret, stagiaire au 24heures. (Marie-Lou Dumauthioz/24heures) Marie-Lou Dumauthioz

Alerte! Événement majeur en approche, source d’attente et de stress. Je vous parle bien entendu de la rentrée scolaire! Elle s’immisce dans votre tête pendant que vous êtes en train de bronzer à la plage, jusqu’à prendre le contrôle de toutes vos pensées! «Est-ce que j’aurai une bonne classe?» «Et si mes professeurs ne m’aiment pas?» Que de questions sans réponse!

Les semaines passent vite et enfin arrive le jour tant redouté! Retourner chez l’ostéopathe à cause d’un sac à dos qui pèse une tonne, devoir se lever à l’aube, mourir de faim à la cantine, réviser pendant des heures… Bref, la vie reprend son cours loin des palmiers, des glaces et du soleil!

«Il faut bien avouer qu’une petite partie de nous… Je dis bien: une petite partie… est heureuse de découvrir ce que cette nouvelle année nous réserve.» Coralie

Bon, évitons de dramatiser et restons positifs! Il faut bien avouer qu’une petite partie de nous… Je dis bien: une petite partie… est heureuse de retrouver ses amies et de découvrir ce que cette nouvelle année nous réserve. C’est excitant, car c’est durant ce jour que nous allons découvrir si notre année sera réussie ou non. Pour un adolescent, «année réussie» rime avec «groupe d’ami(e)s». C’est en effet beaucoup plus motivant de travailler avec des camarades que nous apprécions.

Oh! Il ne faut pas oublier l’autre bête noire de la rentrée: les professeurs! Car, mine de rien, ils influencent énormément nos résultats scolaires. Nous serons logiquement beaucoup plus impliqués avec un enseignant que nous apprécions et en qui nous avons confiance! Moi, par exemple, j’ai toujours rencontré des difficultés en maths, mais il a suffi que je change d’enseignant qui, lui, avait une manière différente d’expliquer les choses, pour que, cette année-là, j’améliore énormément ma moyenne.

Comme quoi il ne faut pas baisser les bras et, à tous les jeunes qui comme moi, reprennent l’école, je vous souhaite une merveilleuse année scolaire!

