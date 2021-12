Venezuela – «La CIA est venue me voir», raconte le président Maduro Le président vénézuélien a affirmé jeudi avoir reçu un agent de la CIA et a accusé Washington d’avoir fait fuiter la rencontre.

Nicolás Maduro le 14 décembre 2021. AFP

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a assuré jeudi à la télévision nationale qu’il avait reçu un agent de la CIA alors que son pays fait l’objet de sanctions américaines et que lui ne se prive jamais de critiquer «l’impérialisme américain» et les «gringos». «Je reçois tous les jour deux ou trois délégations venant de partout dans le monde (…) Même des gens de la CIA viennent me voir. Ces jours-ci, quelqu’un est venu me voir. Vous le saviez n’est-ce pas?» a-t-il ironisé.

Selon une information publiée par un site de tracking de vols début décembre, un avion qui serait «utilisé» par la CIA se serait envolé vers le Venezuela, ce qui avait alors alimenté les réseaux sociaux.

«Je ne vais pas raconter ce qu’on s’est dit. Ce sont eux qui ont dévoilé la réunion. (…). Ils ne tiennent pas leur parole. Ils disent ‘On fait une réunion secrète’ et après ils la rendent publique», a-t-il dit, accusant James Story, l’ambassadeur américain pour le Venezuela (basé en Colombie) d’avoir fait fuiter la rencontre.

Sanctions

Caracas avait rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis en 2019 quand le président américain Donald Trump a reconnu l’opposant Juan Guaido comme président intérimaire du pays. Donald Trump est notamment à l’origine des sanctions contre le pays pétrolier.

Washington, qui entretient des relations tendues avec le Venezuela depuis la présidence de Hugo Chavez (1999-2013) cherche à évincer son successeur Nicolás Maduro du pouvoir.

«Pour se venger, James Story a publié la photo de l’avion et tout ça… C’est un type mesquin, un type méchant qui déteste le Venezuela», a-t-il ajouté, sans dévoiler le contenu de sa réunion avec la CIA.

AFP

