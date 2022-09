De Béjart à la scène contemporaine – La Cie Linga vibre et danse depuis trente ans Marco Cantalupo et Katarzyna Gdaniec célèbrent l’anniversaire de leur compagnie samedi soir à l’Octogone, à Pully. Coup d’œil dans le rétro. Natacha Rossel

Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo dans «Concerto» en 1996. Gert Weigelt

Dans la religion indoue, «Linga» est symbole de fertilité. Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo en ont fait le mantra de leur compagnie. Depuis trente ans, les chorégraphes, complices à la ville comme à la scène, cultivent un art du mouvement en perpétuelle métamorphose.

Pour célébrer ces trois décennies jalonnées de quarante créations, la Cie Linga partagera samedi soir les planches de l’Octogone, à Pully, avec une pléiade de danseuses et danseurs de la compagnie et invités. «L’idée de cette soirée, baptisée «Line Up», est de montrer la vaste palette de styles, confie Marco Cantalupo, mais aussi de réunir des amis et de remercier le public, qui nous suit depuis toutes ces années.»

Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo ont fondé la Cie Linga en 1992. Grégory Batardon

Rembobinons. Les prémices germent chez Béjart. Katarzyna Gdaniec est alors la danseuse fétiche du maître. Au firmament du ballet, l’étoile a la bougeotte. L’envie d’explorer d’autres galaxies avec son compagnon. En 1992, hardis, les deux jeunes chorégraphes s’envolent vers d’autres cieux et fondent la Cie Linga. Un conte de fées? Pas vraiment. «On a commencé en grande pompe avec sept danseurs et on a terminé l’année sans un rond», raconte Marco Cantalupo. «On n’avait pas la moindre idée de ce qu’impliquait la gestion d’une compagnie. On était tellement inconscients!» ajoute Katarzyna Gdaniec. Ils en rigolent aujourd’hui. À force de ténacité, le tandem a entamé un long compagnonnage avec le théâtre de Pully.

Flux migratoire

Dans cet écrin, leur lieu de résidence, ils façonnent un vocabulaire scénique puisé dans le ballet classique et moderne, mais ils le décorsètent pour déployer des mouvements amples, organiques, libres. «Nous nous inspirons du sport, du monde des animaux et des gestes du quotidien, plus bruts, moins codifiés, pour défricher de nouveaux territoires à chaque création», dépeint Marco Cantalupo.

«Les gestes du labeur se retrouvent dans les danses folkloriques. Nous essayons de transformer cette matière ancestrale.» Katarzyna Gdaniec, chorégraphe

Comme tout idiome, leur langage scénique est mouvant, mais il est arrimé à ses points d’ancrage. Dès ses débuts, la compagnie a cherché à exprimer les situations sociales. «Les gestes du labeur se retrouvent dans les danses folkloriques, nous essayons de transformer cette matière ancestrale et de l’inscrire dans un contexte contemporain», décrit Katarzyna Gdaniec. Son compagnon complète: «On est des émigrés (ndlr: elle est Polonaise, il est Italien), on pêche donc dans ce qu’on notre propre vécu pour développer notre style.»

Dans leur corpus, deux spectacles, intenses, évoquent le flux migratoire: «Go!» (2004) et «Walls» (2019). Mais le thème est usant. «C’est douloureux d’aller au fond des choses», confie la chorégraphe. Après «Walls», les créations comme «Flow» (Prix suisse de la danse en 2019) ou «Cosmos» (2021) déploient esthétique de l’épure. Sensible, toujours, aux vibrations du monde.

En février 2020, la pièce «Sottovocce» portait en elle le bruissement d’une tragédie. «Pendant la création du spectacle, on sentait le vent de panique monter. On a donc cherché à créer quelque chose d’aéré, apaisant, avec un souffle vocal.» Comme un silence avant le chaos. Quelques jours après, les théâtres fermaient. Linga offrait un dernier moment de grâce.

