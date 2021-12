Portrait de Meimuna – La cigale que rien ne prend au dépourvu Depuis le Valais, la compositrice orfèvre en artisane affirmée ses pépites neofolk. Francois Barras

Cyrielle Formaz alias Meimuna, dans son appartement sédunois. Sedrik Nemeth/24 heures

On grimpe chez Meimuna comme le long d’un chemin de garde couvert de neige fraîche, avec les créneaux de la Majorie sédunoise pour frondaisons et la flèche de Valère qui découpe le ciel. La maison vénérable, sur les hauteurs de la vieille ville, possède son escalier de pierre au sommet duquel se présente la musicienne, cheveux couleur de jais et dentelle assortie. Le chat qui file entre ses jambes est noir, évidemment! Elle mate le matou et soupire en un haussement d’épaules: «C’est Spoutnik, il ronfle toute la journée dans le lavabo de la salle de bains.» Bienvenue chez Meimuna, romantique juste comme il faut.