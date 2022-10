25e édition de Ciné-Festival – La Cinémathèque et l’ECAL à l’affiche Entre le 1er et le 3 novembre, sept courts métrages de diplôme seront projetés à la salle Paderewski de Lausanne, ainsi que deux films, l’un en avant-première, l’autre en séance spéciale. Alice Caspary

Le court-métrage est pour les jeunes cinéastes le lieu pour tester leur singularité. Collection Cinémathèque suisse. DR

En collaboration avec le Ciné-Festival, qui se tient du 1er au 6 novembre entre Lausanne, Prilly et Renens, la Cinémathèque suisse présente en pré-ouverture «Ariaferma» (117’), de Leonardo Di Costanzo. Le réalisateur italien et le comédien Antonio Buil seront présents lors de la projection du film, en vost mercredi à 20 h, à la salle Paderewski.

Mais aussi, à l’occasion de l’exposition «Food 2049» à l’Alimentarium de Vevey, la Cinémathèque suisse propose la projection de «Soylent Green» (97’), de Richard Fleischer, avec Charlton Heston. En vost à 20 h 30 ce jeudi.



C’est dans ce même antre qu’aura lieu la «soirée des courts» de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). L’occasion de mettre en exergue les travaux de diplômes du bachelor cinéma. Pour sa responsable, Pauline Gygax, «un court métrage est un genre en soi qui révèle le potentiel de cinéastes en devenir.» Sept sont au menu, le mercredi 2 novembre à 20 h.

Courts et moyens métrages de l’ECAL

«La merveilleuse douleur du genêt» d’Olivia Calcaterra, 23’

Partie à la recherche de lévriers espagnols abandonnés à Almería, en Espagne, la cinéaste traite le thème de l’abandon à travers un documentaire sur les émotions aussi bien humaines que canines liées à ce traumatisme.

«À la dérive» de Marion Reymond, 14’

Une jeune aide-soignante fait travailler sa fantaisie pour affronter le deuil de sa mère et pour s’évader de l’établissement médico-social (EMS) dans lequel elle travaille.

«Mountain Flesh»de Valentina Shasivari, 18’

Tandis que les randonneurs passent, la fontaine du village clapote et les cloches de l’église résonnent. Mais l’idylle de l’été est perturbée par des bruits récurrents: alors que la montagne s’effrite, le village perd petit à petit ses fondations.

«Des araignées dans le cœur» de Céline Dondénaz, 19’

Dans un avenir proche, Alwyn hésite entre rester dans une ville toujours plus hostile ou partir se réfugier dans la communauté de Valéry, son ex-petit ami qui l’a touchée dans son sommeil et représente désormais une menace.

«Le grand désappointement» de Yan Ciszewski, 17’

Dans une montagne où il arrive de croiser les fantômes de son passé, Claire attend quelque chose. Louise, guide de montagne, lui fait comprendre qu’il est temps de rentrer. Sur le chemin, elles vont faire des rencontres particulières.

«Le défilé» de Michail Galanopoulos, 24’

Une journée dans la vie d’un groupe de lycéens à Athènes, en Grèce, lors du défilé militaire qui a lieu à l’occasion de la fête nationale.

«Les mouches de Béni» d’Alice Denyse Matthey, 20’

Le jeune Béni se lie d’amitié avec sa voisine de palier, Gégé, âgée de 65 ans. Celle-ci va rapidement saisir la complexité du trouble dont souffre Béni: la bipolarité.

«Ariaferma»

Une scène d’«Ariaferma». Dans la cour de la prison abandonnée, les rôles implicites sont mis à l’épreuve. Gianni Fiorito

Le drame italien de Leonardo Di Costanzo, avec Toni Servillo, Silvio Orlando, et Antonio Buil, «ne traite pas des conditions de détention dans les prisons italiennes. Il traite sans doute de l’absurdité de la prison elle-même.» Le cinéaste résume ainsi «Ariaferma», un film en tout point singulier, qui situe son intrigue dans un univers carcéral fictionnel cependant nourri des nombreuses visites que le réalisateur italien a effectuées dans des établissements pénitentiaires.

«Parfois, nos entretiens réu­nissaient durant la même séance des gardiens de prison, des directeurs et des détenus. À ces occasions, une atmosphère inattendue de convivialité se dessinait et une compétition s’instaurait pour établir qui nous raconterait la meilleure histoire. Il y avait des rires aussi. Puis, quand le moment était fini, tout le monde réintégrait son «rôle». C’était fortement déstabilisant pour le visiteur.»

Pour interroger le caractère socialement construit de ces codes et de ces fonctions, Leonardo Di Costanzo a imaginé une prison du XIXe siècle, située dans une région inaccessible de l’Italie, dont le démantèlement serait interrompu par des problèmes bureaucratiques. Une douzaine de détenus et quelques officiers (dont Toni Servillo, acteur fétiche de Sorrentino) restent en attente d’un transfert et, dans le relâchement relatif des règles, inventent une communauté éphémère.

«Soylent Green»

La trame de «Soylent Green» se passe en 2022, quand les émeutes de la fin poussent le peuple dans les rues. Collection Cinémathèque suisse. DR

Jeudi 3 novembre à 20h30, c’est la Science-fiction qui sera au rendez-vous, avec un film de l’américain Richard Fleischer (96’). À sa sortie en 1973, l’étiquette «science-fiction» permettait de savourer «Soylent Green» comme une vision du futur cauchemardesque mais improbable, tant s’accumulaient les hypothèses les plus pessimistes: surveillance organisée, ultrariches calfeutrés, surpopulation, réchauffement climatique, nature dévastée, nourriture réduite à des aliments de synthèse en plaquettes («soleil vert») aux mains d’une multinationale.

Un monde si inhumain que l’euthanasie volontaire y est encouragée, jusqu’au dépassement de tabous les plus primitifs… En policier désabusé qu’une enquête de routine va conduire vers le plus terrifiant des secrets, Charlton Heston imposait tout son charisme, dont il n’avait pas encore abîmé le souvenir par ses ultimes années en président de la NRA, l’association américaine pro armes. Mais c’est une autre histoire…

Celle de «Soylent Green» a terrifié et séduit le public à sa sortie, par la puissance de son scénario et la force de ses personnages – ce n’est pas un hasard si le réalisateur Richard Fleischer a d’abord étudié la psychologie. La scène où Solomon «Sol» Roth, le colocataire du flic joué par Heston, vend à une multinationale sa vie en échange de quelques images heureuses de «l’ancienne» Terre reste l’une des plus marquantes du cinéma de science-fiction. Enfin, fiction… A-t-on dit que l’action de «Soylent Green» se passe en 2022?

