Les pédiatres vaudois réagissent – «La circulation du virus dans les écoles n’est pas un problème» Dans un manifeste, le Groupement des pédiatres vaudois demande de relâcher la bride aux enfants, «qui n’ont pas de rôle prépondérant dans la pandémie». Interview. Vincent Maendly

Président du Groupement des pédiatres vaudois, Claude Bertoncini le dit haut et fort: «Il faut arrêter de stigmatiser les jeunes pour leur rôle prétendument primordial dans la pandémie.» VANESSA CARDOSO

Non vaccinés, et de plus en plus testés dans le cadre de l’école, les enfants sont devenus la catégorie de population suisse la plus touchée par le coronavirus, en particulier les 10 à 19 ans, suivis de leurs cadets.

Les courbes épidémiologiques le démontrent et poussent certains spécialistes, comme la virologue Isabella Eckerle, responsable du Centre de recherche sur les maladies virales émergentes de l’Université de Genève, à pointer l’imprudence de la Suisse.

À contre-courant de l’inquiétude ambiante, le Groupement des pédiatres vaudois a diffusé la semaine dernière un «manifeste pour les enfants et les jeunes en temps de Covid».