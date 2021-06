Festival – La Cité au carrefour des réinventions pop Du 6 au 11 juillet, Lausanne retrouve son festival populaire dont la curiosité n’a jamais été plus raccord avec l’esprit du temps Francois Barras

Tout en poil et en laine, tricotant guitares et synthés, Octopoulpe ne sera pas le moins étrange des invités de la Cité cet été.

Le pavé de la cathédrale pour la tradition, le verger de l’Hermitage et la forêt de Sauvabelin pour l’indispensable retour à la nature, l’usine Tridel pour le recyclage intelligent: si un festival se lisait à travers les lieux qui l’accueillent, celui de la Cité partirait gagnant. Encore faut-il injecter dans sa matrice le contenu adéquat. Bonne nouvelle: depuis les quarante-neuf années que le rendez-vous lausannois conjugue avec plus ou moins de réussite ses fondamentaux – haute tenue artistique, gratuité et vocation populaire – jamais ceux-ci ne se sont trouvés en aussi bonne adéquation avec l’offre culturelle de leur époque.