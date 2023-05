Programmation dévoilée – La Cité change de tête, pas de cap Avec une nouvelle directrice, la 51e édition perpétue une ligne artistique dense et ambitieuse, qui se veut populaire et militante. Francois Barras

Parmi la centaine de spectacles arts vivants et musique au menu de la 51 e édition, celui de la Lausannoise Robyn Haefeli, entre art circassien et peinture inspirée par Miro, ne sera pas le moins original. DR

Cité, 50 ans plus un. Le festival lausannois a bien franchi la barre de son jubilé, marqué l’été dernier par le retour à une édition «complète» après le Covid, par une forte affluence (100’000 spectateurs) au fil d’une semaine ensoleillée et, au terme des festivités, par le départ annoncé de sa directrice, Myriam Kridi. Écrire qu’une page se tourne serait inexact au regard de la ligne artistique inchangée de la manifestation la plus consciencieusement diversifiée de Suisse romande, mais il est certain que le prochain chapitre, à suivre du 4 au 9 juillet, a tout d’une nouvelle étape.