Votation du 13 juin – La Cité de la musique, un vaisseau expliqué par son concepteur Auteur du projet, l’architecte Pierre-Alain Dupraz répond aux critiques des opposants en évoquant les nombreuses améliorations apportées depuis les premières esquisses. Rocco Zacheo

Image de synthèse d’un hall de la Cité de la musique. PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTES

Sa structure imposante, qui pourrait surgir si le peuple genevois l’accepte le 13 juin, agrège plus que jamais les oppositions. À quelques pas du Palais des Nations, la Cité de la musique telle que l’a conçue l’architecte Pierre-Alain Dupraz, en collaboration avec le Lisboète Gonçalo Byrne, agite les derniers jours de campagne. Bâtiment de mégalomanes, disproportionné par rapport aux besoins, disent les uns. Geste architectural dépassé, ajoutent les autres. Projet qui balafre le patrimoine, avec la démolition d’une villa érigée au XIXe siècle et l’abattement d’arbres parfois séculaires, s’insurgent certaines associations. Ces points de crispation, et d’autres encore – la place des musiques actuelles, le financement des coûts de fonctionnement de la structure –, n’ont cessé de se faire entendre ces dernières semaines.